روسيا وسوريا تتفقان على إجراء إحصاء لما تم المحافظة عليه من آثار تدمر

اتفق الخبراء الروس والسوريون على إجراء تقدير مشترك لنسبة ما تم المحافظة عليه من القطع الأصلية لآثار تدمر والتي يمكن الاعتماد عليها لاحقا كأساس لإعادة ترميم هذه المدينة التاريخية.

وذكرت نائبة مدير معهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا، أنه تم التوصل لاتفاق حول ذلك خلال اجتماعات عقدت في دمشق بين وفد للعلماء الروس مع وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح.

وأوضح سولوفيوفا، في حديث لوكالة "تاس": "اتفقنا على مواصلة عملنا الرامي إلى الحفاظ على مواقع التراث الثقافي عن طريق تصميم نماذج رقمية للآثار الباقية بحالاتها الراهنة".

وسبق أن وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع جمعية صناعة الحجر الروسية للاستعانة بخبراء ومختصين روس لترميم قوس النصر الذي دمره عناصر تنظيم "داعش" في أكتوبر 2015 خلال سيطرته على تدمر.

المصدر: "تاس" + "سانا"