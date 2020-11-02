مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية يستضيف أفلاما عربية

أقيم مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية عام 2020 أون لاين، وعلى الرغم من قيود السفر وغياب الضيوف الأجانب في المهرجان، فإن المشاركة العربية فيه كانت واسعة جدا.

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وقد قدمت 63 دولة أفلامها السينمائية والوثائقية إلى لجنة التحكيم للتقييم. وكانت الأفلام العربية من مصر والمغرب وليبيا ولبنان وجيبوتي. وقالت المديرة التنفيذية للمهرجان ميلاوشا أيتوغانوفا إن "من ميزات مهرجان هذه السنة هي مشاركة عدد كبير من المخرجات النساء... وبالطبع، عندما تخرج المرأة فيلما تتغير زوايا التركيز فيه. ومن الموضوعات الحيوية هذه السنة قضية سوء التفاهم بين الأجيال والتعامل مع الأطفال، وكذلك عدم مساواة المرأة في المجتمعات الشرقية وحقوقها". ومن المخرجات العربيات اللواتي شاركن في مهرجان قازان، المخرجة المصرية الشابة ندى رياض بفيلمها "فخ" وأول مخرجة جيبوتية وهي لولا علي ابراهيم بفيلمها Dhalinyaro.

وتجدر الإشارة إلى أن فيلم "قفزة أخرى"، وهو عمل مشترك بين إيطاليا وسويسرا ولبنان، حصل على جائزة خاصة من نقابة نقاد السينما في روسيا. ويتحدث هذا الفيلم عن الشابين الفلسطينيين جهاد وعبد الله، اللذين أسسا فريقا للوثابة أو Parkourفي غزة عام 2005 في رغبة بالهرب من الحرب والقضايا الاجتماعية وعدم الاستقرار في بلادهم.