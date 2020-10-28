إقامة مراسم رمزية لافتتاح مهرجان "كان" السينمائي

شهدت مدينة كان الفرنسية في 27 أكتوبر مراسم رمزية لافتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وقال منظمو المهرجان إن برنامجه المختصر يضم 4 أفلام سينمائية فقط. وستقام في إطار المهرجان كذلك مسابقة الأفلام القصيرة.

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وصرح رئيس المهرجان، بير ليسكور، لوكالة "فرانس بريس" الفرنسية بأن لجنة تنظيم المهرجان اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الممكنة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وقد تم إطلاع كل المشاركين في المهرجان على ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وطلبت اللجنة من الضيوف عدم البقاء لمدة طويلة على سلم قصر المهرجانات.

وأوضح رئيس المهرجان أن تحقيق البرنامج المختصر هو رمز لاحترام فناني السينما. وعرض في مراسم افتتاح البرنامج المختصر للمهرجان فيلم "الانتصار" من إخراج الفرنسي، أمانوئيل كوركول. وسيعرض في اليومين اللاحقين كذلك فيلم " الأمهات الحقيقيات" من إخراج الياباني، ناومي كاواسي وفيلم " البداية" من إخراج الجورجية ديا كولومبيغاشفيلي، الذي دخل برنامج مهرجان "سان سباستيان" السينمائي الدولي.

أما بقية الأفلام التي اختارتها لجنة تحكيم المهرجان فقد نالت منزلة "الفيلم المشارك الفخري" في مهرجان "كان" السينمائي.

يذكر أن مهرجان "كان" السينمائي الدولي عام 2020 تأجل من مايو الماضي إلى أكتوبر الجاري بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

المصدر: تاس