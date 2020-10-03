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"حب السينما يعني حب القصص التي تعتمل في أنفسنا".. افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ42

الثقافة والفن

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قد افتتح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ42 على الرغم من تحديات هذه السنة وتأجيل المهرجان مدة ستة أشهر بسبب "كوفيد-19".

تم اختيار أكثر من 180 فيلما للمشاركة في مسابقة المهرجان الرئيسة وخارجها. وتضم المسابقة الرئيسة 13 فيلما من 10 دول. وستقيم الأفلام لجنة تحكيم يرأسها المخرج والمنتج الروسي تيمور بِيكمامبيتوف الذي أكد أن مهرجان موسكو كان دائما فضاء لنقاش الموضوعات الملحة للناس. إما ما يتعلق بمشكلة المعايير التي تناقشها كثيرا الآن أوساط النقاد السينمائيين، فإنها ستوضع خلال مشاهدة الأفلام المرشحة في البرنامج، وليست هي مطروحة مسبقا.

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