روسيا تشارك في الدور النهائي لمسابقة "يوروفيجن الأطفال - 2020" ( فيديو)

تقام مسابقة "يوروفيجن الأطفال - 2020 " الموسيقية التلفزيونية الدولية يوم 29 نوفمبر المقبل في وارسو على شكل مؤتمر الفيديو.

ستمثل روسيا في الدور النهائي للمسابقة الفتاة، صوفيا فسكوفا، في الحادية عشرة من عمرها. وقد نشرت صوفيا على يوتيوب فيلما قصيرا تم تصويره على أساس أغنية ستقدمها في المسابقة بعنوان "يومي الجديد".

إقرأ المزيد

وتصور الفتاة نفسها في الفيلم كرسامة تلهم رسومها أصدقاءها الإيمان بالذات وتنمي أحلامهم.

وشارك في الفيلم الطلاب في أكاديمية المؤلف الموسيقي الروسي المعروف ،إيغور كروتوي، الذي تولى الإشراف على تحضير صوفيا لمسابقة "يوروفيجن" الموسيقية.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن الأطفال – 2020" الـ18 سيقام في 29 نوفمبر المقبل لأول مرة على شكل مؤتمر الفيديو بسبب انتشار وباء الفيروس التاجي في العالم.

وتأهل للدور النهائي في المسابقة المطربون والمطربات الذين يمثلون روسيا، بيلاروس، أرمينيا، فرنسا، جورجيا ، كازاخستان، بولندا، صربيا، إسبانيا ، مالطا، هولندا، ألمانيا.

أما قناة "كاروسيل" التلفزيونية الروسية فستقوم بالبحث المباشر للمسابقة .

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن الأطفال تقام كل عام بدءا من عام 2003. ويشارك فيها الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 14 عاما.

يذكر أن لجنة تنظيم المسابقة الأساسية "يوروفجين - 21" الموسيقية أعلنت أن 41 بلدا ستشارك بالمسابقة في مايو المقبل بروتردام الهولندية.

المصدر: تاس