أغنية UNO لفرقة موسيقية روسية تحصد 138 مليون مشاهدة

حطمت فرقة Little Big الموسيقية الروسية رقما قياسيا لمسابقة "يوروفيجن" الأوروبية على الرغم من إلغاء المسابقة الأخيرة في روتردام في مايو الماضي.

وذلك بعد أن حصدت أغنيتها UNO والفيلم الموسيقي القصير المصور على أساسها ما يزيد عن 138 مليون مشاهدة على يوتيوب وتقدمت بذلك على أغنية "تو" للمغنية الإسرائيلية ، نيتا، والتي جنت على يوتيوب منذ مارس عام 2018 إلى حد الآن 134.5 مليون مشاهدة.

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أعلن ذلك الموقع الرسمي لمسابقة "يوروفيجن" الأوروبية الموسيقية. ويرى الموقع أن الأغنية الروسية يمكن أن تجني بحلول نهاية العام الجاري نحو 150 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وأعاد الموقع إلى الأذهان أن الفيلم الموسيقي المصور على أساس أغنية UNO أصبح أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية شعبية بين كل المشاركين في مسابقة "يوروفيجن" بعد أن جنى 10 ملايين مشاهدة بعد يومين من نشره على يوتيوب.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن - 2020" الموسيقية الأوروبية تأجلت إلى مايو عام 2021 لتفشي وباء فيروس كورونا في العالم وستقام في روتردام الهولندية.

المصدر: كومسمولسكايا برافدا