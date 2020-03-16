كليب فرقة Little Big الروسية لـEurovision يحصد 23 مليون مشاهدة

حصد فيديو كليب Uno لفرقة Little Big الموسيقية التي ستمثل روسيا بهذه الأغنية في مسابقة Eurovision الدولية، أكثر من 23 مليون مشاهدة في "يوتيوب"، متغلبا على كل منافسيه.

وحتى فجر اليوم الاثنين تجاوز عدد مشاهدات الفيديو، الذي تم نشره في 12 مارس 23.7 مليون مشاهدة، لتكون أغنية الفرقة الروسية في صدارة قائمة أغاني المتنافسين في المسابقة وبتوفق كبير.

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ويعود المركز الثاني بين المشاركين في المسابقة من حيث عدد المشاهدات لفرقة Go_A الأوكرانية التي ستؤدي في أغنية Solovey، وحصد فيديو كليب الخاص بها نحو 1.5 مليون مرة.

ويتوقع أن تقام Eurovision-2020 من 12 إلى 16 مايو في مدينة روتردام بهولندا، التي فازت في النسخة السابقة من المسابقة.

المصدر: RT