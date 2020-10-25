مصر.. مخرجون سينمائيون ينددون بتكريم دي بارديو في مهرجان الجونة

استنكر عدد من المخرجين السينمائيين المصريين تكريم الممثل الفرنسي الشهير جيرار دي بارديو في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وقال المخرجون علي بدرخان، ومحمد فاضل، وعلي عبد الخالق، وحامد سعيد، وأحمد عاطف درة وأيمن مكرم، والمخرجة عرب لطفي في بيان إنهم تابعوا "ما جرى يوم الجمعة من إصرار القائمين على مهرجان الجونة السينمائي على تكريم الممثل الفرنسي المدعو جيرار دي بارديو الصهيوني العنصري المعادي لقيم السلام والتسامح والداعم لاحتلال الكيان الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين".

وأضافوا أن هذه الخطوة "ضربت عرض الحائط بالبيان الصادر عن الاتحاد العام للنقابات الفنية الذي طالب أعضاء النقابات الفنية الثلاث بالالتزام بقراره بعدم التواصل مع الكيان الصهيوني أو داعميه".

وطالب المخرجون رئيس اتحاد النقابات الفنية "باتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة تجاه أعضاء النقابات السينمائية والتمثيلية والموسيقية الذين خرقوا قرار الاتحاد عدم التعامل مع إسرائيل وداعميها".

المصدر: RT