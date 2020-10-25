سينتيا خليفة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان الجونة (صور)

خطفت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية، سينتيا خليفة، بملابسها وحضورها، الأنظار على السجادة الحمراء، في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت سينتيا خليفة بدلة مفتوحة بدون أزار ودون أن ترتدي قميصا أسفل الجاكيت.

وانطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، في 23 أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارته للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.

وبدت السجادة الحمراء يوم الافتتاح كمنصة لعروض الأزياء تنافست الممثلات المصريات في عرض إطلالاتهن.

وتداول أمام عدسات المصورين والصحفيين كل من يسرا خالد الصاوي وعمرو يوسف وياسمين صبرى وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا وجومانا مراد ومي سليم وميس حمدان، وأيضا باسل الخياط وفراس سعيد وناردين فرج وجمال سليمان وسمير صبري وآسر ياسين وزوجته ونجليه، والفنانة هبة السيسي وكذلك الإعلامية هيلدا خليفة المكلفة بتقديم فعاليات المهرجان السينمائي، بالإضافة إلى مصطفى درويش وعمر السعيد وآخرين.



ويشهد المهرجان عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة أبرزها فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، والذي تشارك في بطولته النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيلوتشي والذي كان فيلم الافتتاح.

كما يشهد تكريم أربعة أسماء في عالم صناعة السينما، اثنان من مصر وهما الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والفنان المغربي سعيد تجماوي وأخيرا الفنان الفرنسي جيرارد ديبارديو.

ويعد مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتكون لجنة تحكيمه هذا العام من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

المصدر: صدى البلد