رحيل إحدى عمالقة الفن في تونس

توفيت صباح اليوم الأحد إحدى عمالقة الفن في تونس الفنانة القديرة "نعمة" عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

اشتهرت السيدة نعمة، واسمها الحقيقي حليمة الشيخ، في بداياتها عبر أغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" وغيرها من الأغاني الشعبية التونسية، وكانت آنذاك تبلغ من العمر 11 عاما فقط.

واخرطت لاحقا في المعهد الرشيدي لتصبح من مطربات فرقة الرشيدية، ولقبها الفنان صالح المهدي بـ"نعمة"، ولحن لها مجموعة من الأغاني العاطفية.

ومن أغانيها "يا ناس ماكسح قلبو" و"الدنيا هانية" و"الليلة اه ياليل"، كما لحن لها الفنان خميس ترنان "ماحلاها كلمة في فمي" و"شرع الحب" و"غني يا عصفور".

وكانت الإذاعة التونسية تنقل كل نصف شهر حفلات الفرقة الرشيدية وتقوم بتقديمها مباشرة على الهواء.

المصدر: وسائل إعلام تونسية