 
مباشر
عاجل
الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين

الثقافة والفن

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxsa

نشرت وسائل الإعلام المصرية الصورة الأخيرة للفنان الراحل محمود ياسين قبل وفاته، حيث رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين
إقرأ المزيد
وفاة الفنان المصري محمود ياسين
وفاة الفنان المصري محمود ياسين

وظهر ياسين في صورة نشرتها ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام" قبل وفاته.

ونشر قبلها حفيده محمود عمرو صورة تجمعه مع جده النجم الكبير محمود ياسين، بعد عدة شائعات كانت قد انتشرت عن وفاته وقتها.

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين

وكان آخر ظهور سينمائي لمحمود ياسين قبل 6 سنوات، حينما شارك في بطولة فيلم "جدو حبيبي"، بينما كانت آخر أعمال الفنان محمود ياسين هي المسرحية الغنائية "مصر فوق كل المحن" عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا