شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين

نشرت وسائل الإعلام المصرية الصورة الأخيرة للفنان الراحل محمود ياسين قبل وفاته، حيث رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

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وظهر ياسين في صورة نشرتها ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام" قبل وفاته.

ونشر قبلها حفيده محمود عمرو صورة تجمعه مع جده النجم الكبير محمود ياسين، بعد عدة شائعات كانت قد انتشرت عن وفاته وقتها.

وكان آخر ظهور سينمائي لمحمود ياسين قبل 6 سنوات، حينما شارك في بطولة فيلم "جدو حبيبي"، بينما كانت آخر أعمال الفنان محمود ياسين هي المسرحية الغنائية "مصر فوق كل المحن" عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية