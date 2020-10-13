مصر.. الفنان رضا حامد يكشف عن موقف مهين تعرض له من عادل إمام

روى الفنان المصري رضا حامد موقفا مهينا وقاسيا تعرض له من الفنان عادل إمام، أثناء تصوير فيلم "أمير الظلام" الذي عرض عام 2002، مشيرا إلى أن دوره حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وقال رضا حامد أثناء استضافته ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه عندما كان يصور فيلم "أمير الظلام" مع الفنان عادل إمام، أخبره أحد الأشخاص المقربين بأن الزعيم لن يشاركه في أعمال أخرى بعد انتهاء تصوير "أمير الظلام"، معلقا: "أحد المقريبن من أستاذ عادل قالي أنت نورت أكثر منه ومش هتشتغل تاني معاه قولتله أنت كذاب".

وتابع حامد، أنه عندما ذهب إلى الزعيم يطالبه بالعمل في فيلمه الجديد رفض وقال له: "أنا قدمتك خلاص في الفيلم شوف حالك بعيد عني"، موضحا أن رد فعل الزعيم كان صدمة كبيره له، مؤكدا أنه بعد ذلك قرر الانطلاق إلي المسرح واستطاع أن يثبت مهارته ولفت نظر الجمهور له بخفه ظله، حتي توقع له الفنان الراحل سعيد عبد الغني أن نهاية حياته ستكون على خشبة المسرح.

المصدر: المحور