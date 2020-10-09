"الوباء" الروسي ضمن قائمة أفضل 10 أفلام على الإنترنت الأمريكي

أدرج مسلسل " الوباء "التلفزيوني الروسي من إنتاج ورشة 1-2-3 Production السينمائية على قائمة أفضل الأفلام الـ10 على منصة الإنترنت الأمريكية Netflix .

حيث احتل المكانة الثامنة وتقدم على مواسم جديدة لمسلسلي " العائلة الأمريكية "و family Guy.

وقد أكد ناطق باسم منصة الإنترنت Netflix رسميا أن مسلسل "الوباء" الروسي ضمن قائمة أفضل الأفلام الـ10 على المنصة مشيرا إلى أن المسلسل التلفزيوني الروسي يعد مسلسلا جديدا وحيدا يعرض على Netflix.

يذكر أن عرض مسلسل "الوباء" الروسي في الولايات المتحدة انطلق في 7 أكتوبر.

أما المشاهدون الروس فيمكن أن يحضروا المسلسل مجانا في قناة "تي في - 3" الروسية.

جدير بالذكر أن مسلسل "الوباء" التلفزيوني الروسي من إخراج، بافيل كوستوماروف، مستوحى من رواية الكاتبة، يانا فاغنر "بحيرة فونغ" والتي ألفتها قبل تفشي "كوفيد - 19" بكثير.

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وعرض المسلسل التلفزيوني لأول مرة العام الماضي في سوق MIPTV Online+ للمنتجات التلفزيونية الدولية بمدينة كان الفرنسية.

وشارك في تصوير المسلسل نجوم السينما الروسية، فيكتوريا إيساكوفا، آنا ميخالكوفا، ألكسندر روباك، يوري كوزنيتسوف وغيرهم.

ويروي المسلسل قصة تفشي فيروس مجهول يتسبب بإصابة مفاجئة لرئتي الإنسان. وبدأت السلطات بعد أن أدركت مدى خطورة الفيروس في إغلاق المدن العالمية الكبرى خشية انتشار الجائحة، ما أدى إلى فقدان قيمة النقود والصراع القاسي من أجل الطعام والوقود.

المصدر: تاس