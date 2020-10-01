أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الخميس، وفاة "شيخ المذيعين" العراقيين نهاد نجيب في تركيا بعد معاناة مع المرض.

ونهاد نجيب أوجي مذيع عراقي مخضرم ومعروف تميز بخامته الصوتية المميزة، وعمل مذيعا لسنوات طويلة امتدت لأربعة عقود.

وتخرج نجيب أوجي من كلية الآداب – قسم الإعلام في جامعة بغداد عام 1973، وزوجته الطبيبة الأخصائية والناشطة في مجال حقوق المرأة، الدكتورة كولر هادي مصطفى حسن البياتي.

وشارك نجيب في قراءة نشرات أخبارية رئيسية من تلفزيون وإذاعة الكويت ضمن اتفاقية تبادل المذيعين عام 1989، وعمل مراسلا لحساب وكالة اسوشيتد-بريس بين عامي 1999 - 2000.

كما أنه قام بإعداد وتنظيم دورتين لمذيعي وصحفي العاصمة الجزائرية عام 2000 بدعوة من التلفزيون الجزائري، وقدم المئات من البرامج الإذاعية والتلفزيونية الدينية والثقافية والتراثية والفنية ومن أبرزها برنامج "من الذاكرة" الذي نال عنه جائزة الإبداع.

المصدر:RT