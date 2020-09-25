أول ظهور لليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته بعد إخلاء سبيلهما
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نشر اليوتيوبر المصري أحمد حسن صورا له برفقة زوجته زينب، التي حرصت على ارتداء الحجاب بعد أزمة حبسهما بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.
وقضت النيابة العامة بمصر بإخلاء سبيل اليوتيوبر وزوجته بعد 6 أيام من الحجز، وذلك بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه مصري.
الحمد لله ❤️تم النشر بواسطة أحمد حسن Ahmed Hassan في الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠
وكانت النيابة العامة قد وجهت في 17 سبتمبر الجاري بحبس أحمد حسن وزوجته احتياطيا بتهمة استغلالهما طفلتهما اقتصاديا وتعريضها للخطر.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT