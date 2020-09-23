"روس كوسموس" تصور فيلما سينمائيا على متن المحطة الفضائية الدولية

ستقوم القناة الأولى للتلفزيون الروسي وورشة Yellow, Black and White السينمائية بتصوير أول فيلم سينمائي روسي في الفضاء.

ويتوقع أن يتم تعيين شخصية الفيلم الرئيسية نتيجة إجراء مسابقة مفتوحة لإرسالها عام 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية .

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صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال:" ستصور مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية والقناة الأولى للتلفزيون الروسي وورشة Yellow, Black and White السينمائية أول فيلم سينمائي في الفضاء بعنوان أولي "التحدي".

وأشار الناطق إلى أن سيناريو الفيلم يقضي بتحقيق رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز – إم إس" في خريف عام 2021.

وتولى المخرج الروسي، كليم شيبينكو، إخراج الفيلم. وهناك فريق يضم رئيس تحرير القناة التلفزيونية الأولى، قسطنطين أرنست، مدير عام "روسكوسموس، دميتري روغوزين، رجلي الأعمال سيرغي تيتينكو وفيتالي شليابو الذين تولوا إنتاج الفيلم.

ويتم الآن بحث تفاصيل سيناريو الفيلم والفنانين الذين سيقومون بإداء الأدوار، فضلا عن إمكانات تقنية لـ" روس كوسموس".

فيما قال الناطق إن التسمية النهائية للفيلم لم يتم إقرارها بعد.

المصدر: تاس