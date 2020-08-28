ناسا ترحب برغبة توم كروز بتصوير فيلم في الفضاء

لا تزال وكالة ناسا الأمريكية تدرس احتمال تصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

صرح بذلك مدير ناسا، جيم براندنستاين، في مؤتمر الفيديو الذي عقد الخميس 27 أغسطس لدراسة مستقبل البحوث العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية. فيما لم يذكر موعد تطبيق تلك الفكرة.

وقال: "إننا بحاجة إلى تطوير القطاع الخاص على متن المحطات المدارية وسنحتاج إلى رواد فضاء قادرين على أداء مهام تجارية في الفضاء. وندرس الآن إمكانية استضافة رواد الفضاء المهتمين بتصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية".

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ومضى قائلا :" لا نستبعد أن يشارك نجم من نجوم هوليوود في تصوير فيلم في الفضاء. وفي حال وافق ممثل مشهور على تصوير الفيلم سندعمه في ذلك لأن هذا الأمر سيلفت الانتباه وسيثير اهتمام المجتمع بمشاكل الفضاء".

وسبق لـ برايدنستاين أن أفاد بإمكانية تصوير مثل هذا الفيلم في مايو الماضي حين قال في مدونته على "تويتر" أن ناسا ترحب بإمكانية العمل المشترك مع، توم كروز، لتصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية. وأعرب عن أمله بأن يشكل الفيلم جيلا جديدا من العلماء والمهندسين سيدفع بهم إلى تحقيق إنجازات جديدة في مجال الفضاء.

المصدر: تاس