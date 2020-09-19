رحيل الفنان طارق الربيعي أحد أبرز قامات الفن العراقي

ودع العراق، يوم الجمعة، الفنان الكبير طارق الربيعي عن عمر ناهز 83 عاما، وهو واحدا من أهم وأبرز قامات المسرح العراقي.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان طارق الربيعي بعدما ظل على مدى عقود مصدر سعادة للطفل والأسرة في بلاده من خلال عمله بمسرح الدمى.



كما نعت الفنان الراحل وزارة الثقافة والسياحة والآثار والعديد من المؤسسات الفنية والثقافية العربية.



ولد الفنان الربيعي في عام 1937 وبدأ بالعمل في الإذاعة ثم التلفزيون، حيث قدم العديد من برامج الترفيه والمسابقات مثل، "رحلة المعرفة ولقاء الأصدقاء والثلاثي الضاحك" وغيرها من الأعمال الفنية.



وواكب الربيعي انطلاقة التلفزيون العراقي عام 1956، حيث قدم مع زميله أنور حيران برنامج "قره قوز" الذي استمر عرضه في الخمسينات والستينات والسبعينات وأكسبه شهرة كبيرة عبر شخصية "أبو شنيور".



وأسس كذلك لفن الماريونت بالعراق مع صديقه حيران، فكونا فرقة مسرح بغداد الجوالة للعرائس التي قدمت عروضها في المدارس والمتنزهات وساحات الترفيه بأنحاء العراق.



كما أنه شارك في مسلسلات تلفزيونية منها "الست كراسي" و"مجنون ليلى في الريف" وغيرها من الأعمال المسرحية والسينمائية.



وكرّم الربيعي من قبل المركز الثقافي العراقي للطفولة وفنون الدمى في أغسطس الماضي بإطلاق اسمه على دورة هذا العام من مهرجان الشباب الدولي لمسرح الدمى والتي أقيمت عبر الإنترنت.

المصدر: RT