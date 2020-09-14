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ديانا كرزون تتزوج بدون حفل زفاف

الثقافة والفن

ديانا كرزون تتزوج بدون حفل زفاف
instagram
معاذ العمري وديانا كرزون
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أعلنت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" عن زواجها من الإعلامي الأردني، معاذ العمري، اليوم الاثنين، دون إقامة حفل زفاف، التزاما بالإجراءات الاحترازية.

ديانا كرزون تتزوج بدون حفل زفاف
instagram
ديانا كرزون ومعاذ العمري
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وجاء في منشور كرزون على "إنستغرام" تعليقا على صورة لها بصحبة العمري: "اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة".

ودعت كرزون الله أن يبعد الوباء عن البلاد وأهلها الطيبين، وأن تكون الحياة الجديدة التي هي بصدد الدخول فيها مليئة بالهدوء وراحة البال والسلام.

ويذكر أن ديانا كرزون كانت قد أعلنت عن خطوبتها من معاذ العمري بداية العام الحالي، خلال حفل أقيم بمنزلها.

المصدر: وكالات

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