داعية إسلامي يتضامن مع المذيعة المصرية رضوى الشربيني

أعلن الداعية عبدالله رشدي تضامنه مع الإعلامية رضوى الشربيني، بعد قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالتها للتحقيق على خلفية دعوتها للفتيات بالتمسك بالحجاب.

وكتب رشدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "شاهدت مقطعا للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشد على يد نسائنا المحتجبات، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه".

واعتبر رشدي أن ما قالته الشربيني "‏كلمات حق جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".

وقوبلت تصريحات الشربيني بموجة انتقادات، حيث رفض كثيرون تفضيل المحجبة على غير المحجبة، ووصف غير المحجبات بـ"الشيطان"، فيما اعتبر آخرون أن تصريحات الشربيني تمثل تشجيعا للمتحرشين، ما من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.

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