افتتاح مهرجان الفن السلافي في موسكو

شهدت موسكو يوم 29 أغسطس افتتاح مهرجان "الحقل الروسي" التاسع الدولي للفن السلافي.

لكنه يقام العام الجاري في نظام أونلاين لتدهور الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم.

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مع ذلك فإن التلفزيون الروسي سيبث الحفل النهائي الكبير للمهرجان من مسرح "غجيل" الأكاديمي الحكومي في موسكو. كما يتم بث عروض موسيقية أخرى للفنانين الروس والأجانب تقام في مدن روسيا وخارجها.

وقال ناطق باسم إدارة السياسة القومية والعلاقات بين موسكو والأقاليم الروسية إن مهرجان "الحقل الروسي" تحول إلى فعالية فريدة من نوعها من حيث عدد المشاركين وبرامجهم الفنية.

وانضمت إلى برنامج المهرجان العام الجاري الفرق الموسيقية الشعبية من إقليم كامتشاتكا ومقاطعة ساخالين وجمهوريات أوسيتيا الشمالية وداغستان و أوديغيا بشمال قوقاز الروسي.

ووصلت لأول مرة المهرجان الوفود من النمسا وأرمينيا وبولندا وأستونيا. أما الوفد البيللاروسي فيشارك في كل المهرجانات بدءا من المهرجان الأول.

وقد تلقت لجنة تنظيم المهرجان 2200 طلب للمشاركة في المهرجان من 57 منطقة روسية وبلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة.

وكانت اللجنة قد رشحت للدور النهائي فرقا موسيقية لكل فئة من فئات المهرجان وهي: "أفضل جوقة غنائية"، "أفضل فرقة للرقص الشعبي"، أفضل فرقة للآلات الموسيقية الشعبية، "أفضل مشوار فولكلوري سياسي"، "أفضل أستاذ شعبي"، " ريشة الطاووس".

أما مستخدمو الإنترنت فرشحوا كذلك فرقتين فولكلوريتين ستشاركان في الدور النهائي للمهرجان.

المصدر: تاس