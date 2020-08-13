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مصر.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن 82 عاما

الثقافة والفن

مصر.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن 82 عاما
Reuters
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أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الفنان الكبير سمير الإسكندراني، عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

مصر.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن 82 عاما

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرا عن إنزعاجه الشديد منها.

يذكر أن الإسكندراني حاولت إسرائيل تجنيده فى إيطاليا أواخر الخمسينات لكنه أبلغ المخابرات العامة المصرية ولعب دورا هاما في خداع تل أبيب.


ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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