شاهد.. محمد رمضان يرقص على إيقاع أغنيته الجديدة "تيك توك"

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا يظهر فيه وهو يرقص على ألحان أغنيته الجديدة " تيك توك".

وحقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحه.

وتقول كلمات الأغنية: "في حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك.. فيه شغل، فيه كاش، في أغاني، في أفلام.. مفيش وقت علشان افضالك.. الوقت بيجري مني.. Tik Tok , Tik Tok".

عايزة حب أنا مش فاضي.. زعلانة مني وده العادي.. فبخدها عالهادي.. يا بت انتى مراتي ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا..عاملة دوشة، عاملة أزمة.. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".

أنا مشغول.. جدولي مقفول.. عايزة تشوفينى، تقابليني، تسمعيني.. تعاليلي حفلتي على طول.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT