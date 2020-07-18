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الفنان المصري محمد رمضان يحتفل بدرع "يوتيوب" الماسي (فيديو)

الثقافة والفن

الفنان المصري محمد رمضان يحتفل بدرع
RT
الفنان المصري محمد رمضان يحتفل بدرع "يوتيوب" الماسي
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احتفل الفنان والممثل المصري محمد رمضان، اليوم السبت، باستلامه الدرع الماسي من موقع "يوتيوب"، ونشر عبر حسابه بموقع "فيسبوك" فيديو أثناء تسلمه الدرع وفي الخلفية أغنيته "نمبر وان".

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وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية".

يشار إلى أن محمد رمضان، طرح يوم الخميس فيديو لأحدث أغنياته بعنوان "تيك توك"، والذي يتعاون فيه مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.

واستطاع الكليب أن يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن عبر القناة الخاصة برمضان عبر موقع "يوتيوب".

المصدر: RT + "فيسبوك"

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