الفنان محمد رمضان يفوز بثالث درع ماسي للنجوم العرب من "يوتيوب"

View this post on Instagram

الحمد لله أول ممثل و مُغني مصري يصل ل١٠ مليون مشترك ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب BEING THE FIRST EGYPTIAN SINGER AND ACTOR TO REACH 10 MILLION SUBSCRIBERS AND GETS YouTube DIAMOND PLAY BUTTON AWARD. #mohamed_ramadan #mohamedramadan #ثقة_في_الله_نجاح #youtube #subscribe #egypt #africa 🥇🇪🇬