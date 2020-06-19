الفنان محمد رمضان يفوز بثالث درع ماسي للنجوم العرب من "يوتيوب"
حصل الفنان والممثل المصري، محمد رمضان، على الدرع الماسي لـ"يوتيوب"، بعد أن تخطى عدد المشتركين في قناته على هذا الموقع حاجز 10 ملايين مشترك.
وتفوق رمضان على زملائه في الوسط الفني المصري، وعلى رأسهم الفنان عمرو دياب، الذي لديه 4 ملايين مشترك، والفنان تامر حسني الذي يحظى بـ5.82 مشترك.
واحتفالا بهذا الإنجاز، نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "أول ممثل ومغن مصري يصل إلى 10 ملايين مشترك، ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب".
وأصبح رمضان ثالث فنان إفريقي وعربي يحرز الدرع الماسي، بعد حصول المطرب المغربي سعد لمجرد عليه قبل نحو 8 أيام، إلى جانب "اليوتوبر" نور ستار التي تضم قناتها أكثر من 15 مليون مشترك.
ونشر رمضان مقطع فيديو، على أنغام أغنيته الشهيرة "نمبر وان"، يعلن فيه عن 10 ملايين مشترك على قناته الرسمية في "يوتيوب".
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الحمد لله أول ممثل و مُغني مصري يصل ل١٠ مليون مشترك ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب BEING THE FIRST EGYPTIAN SINGER AND ACTOR TO REACH 10 MILLION SUBSCRIBERS AND GETS YouTube DIAMOND PLAY BUTTON AWARD. #mohamed_ramadan #mohamedramadan #ثقة_في_الله_نجاح #youtube #subscribe #egypt #africa 🥇🇪🇬
وكان هذا الفنان المصري الصاعد قد كشف منذ أيام، عن استعداده لتجسيد شخصية الفنان الكبير أحمد زكي، من خلال مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، من تأليف بشير الديك.
المصدر:"مصراوي"+"خبرني"