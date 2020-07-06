هيفاء وهبي تطالب بوقف عرض فيلمها "أشباح أوروبا" في مصر

طلبت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أمس الأحد، من نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر، وقف تصاريح عرض أحدث أفلامها "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية بمصر.

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وجاء طلبها الذي تقدم به محاميها، ياسر قنطوش، بسبب عدم حصول هيفاء وهبي على أجرها من الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا"، والذي يشرف على إنتاجه مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، الذي اتهمته مؤخرا بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه من حسابتها البنكية في مصر بموجب توكيلات قانونية حررتها له، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، علي الشريعي، أن النقابة أوقفت بالفعل تصاريح العمل لحين حل الأزمة بين الطرفين المتنازعين، وهو نفس القرار الذي اتخذته نقابة المهن التمثيلية.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا" أعلنت مؤخرا أنها تسعى لعرضه خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال السينمائية التي تفتتح الموسم السينمائي بعد فك الحظر الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا المستجد.

فيلم "أشباح أوروبا" يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، من إخراج محمد حماقي.

يشار إلى أن الفيلم هو ثالث تجارب هيفاء وهبي السينمائية بعد فيلمي "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف، و"حلاوة روح" الذي تم عرضه عام 2014.

وكان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية، إلا أنها نفت أن يكون هذا الزواج قائما.

​ودبت خلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها مع استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاس من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.

المصدر:"خبرني"