وفاة الروائي الإسباني الشهير كارلوس زافون بعد صراع مع السرطان

رحل عن عالمنا الروائي الإسباني، كارلوس رويز زافون، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان زافون قد تم تشخيصه بمرض سرطان القولون عام 2018،

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وترجمت روايات زافون الثماني إلى أكثر من 40 لغة، وبيعت أكثر من 38 مليون نسخة حول العالم. وحقق شهرة واسعة بعد روايته "ظل الريح"، وتعد الجزء الأول من من سلسلة "مقبرة الكتب المنسية"، وهي رباعية روائية تضم إلى جانب "ظل الريح"، "لعبة الملاك"، "سجين السماء"، "متاهة الأرواح"، وقد صدرت للمرة الأولى عام 2001.

وقال في نعي الروائي الكبير ناشره الإسباني: "اليوم يوم حزين للغاية لفريق (بلانيتا) بأكمله الذي عرفه وعمل معه زهاء 20 عاما، بنيت خلالها صداقة تجاوزت حدود المهنة".

وتابع بيان الناشر الإسباني: "إن وفاة زافون هو فقدان أحد أفضل الروائيين المعاصرين في العالم". واقتبس سطرا من رواية الراحل "ظل الريح": "كل كتاب وكل مجلد تراه هنا، له روح. روح من كتب، ومن قرأ، ومن عاش، ومن حلم بها".

المصدر: إندبندنت