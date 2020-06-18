مصر.. الكشف عن فقدان الفنان أحمد زكي بصره قبل وفاته واستخدامه الحيلة لإخفاء الأمر

قال ياسر عبد القادر أستاذ جراحة الأورام والطبيب المعالج للفنان الراحل أحمد زكي، إن الفنان فقد بصره نتيجة إصابته بمرض السرطان الذي ضغط على عصبه البصري، وتسبب في إصابته بالعمى.

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وأكدت الفنانة شهيرة الصديقة المقربة لأحمد زكي لصحيفة "الوطن" المصري، أن الفنان أحمد زكي كان يتعامل وكأنه من المبصرين، وكان يمسك الصحف ويدعي القراءة رغم فقدانه بصره، رغبة منه في عدم معرفة أحد عن إصابته بالعمى.

وأضافت: "كنت أتردد على مستشفى دار الفؤاد بشكل يومي، وأجلس معه بحضور الفنانة رغدة وسمير عبد المنعم ابن خال أحمد، الذي كان يبيت معه في جناحه الخاص، وعلمنا بإصابته بالعمى من الأطباء، ولم نخبره بما علمناه احتراما لرغبته".

وكان الفنان المصري محمد رمضان أعلن تجسيده قصة حياة أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في دراما رمضان المقبل، ويعكف السيناريست بشير الديك على كتابة الحلقات في الوقت الحالي.

المصدر: الوطن