إخراج مسلسل عن أندريه تاركوفسكي في روسيا

يعتزم المخرج المسرحي الطليعي الروسي، كيريل سيريبرينيكوف، إخراج مسلسل قصير عن المخرج السينمائي الروسي ونجم السينما العالمي، أندريه تاركوفسكي.

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أفاد بذلك مؤسس ورشة Hype Film السينمائية ومنتج الأفلام، إيليا سيوارت.

وكانت مجلة Varyety قد أفادت في وقت سابق بأن، سيريبرينيكوف، بصدد كتابة سيناريو للمسلسل عن أندريه تاركوفسكي وينوي تقديمه في منتدى سوق "كان" السينمائية التي تعقد العام الجاري في نظام أونلاين.

وقالت المجلة إن مراد عثمان وإيليا ستيوارت قد توليا إنتاج المسلسل.

وقال ستيوارت، إن تاركوفسكي لا يزال ينبوعا للوحي بالنسبة إلى كل فنان سينمائي روسي. أما كيريل سيريبرينيكوف بصفته فنانا ذا رؤى إبداعية خاصة فيمكنه أن يلقي نظرة جديدة إلى النتاج الفني للمخرج السينمائي الروسي العبقري.

يذكر أن أندريه تاركوفسكي (1932 - 1986) الذي حاز على جوائز روسية ودولية سينمائية كثيرة، بما فيها جائزتا مهرجاني "كان " و"البندقية" السينمائيين، معروف بإخراجه لأفلام "طفولة "إيفان"، "اندريه روبليوف"، "المرآة"، "سولياريس" ، "المرشد" وغيرها.

المصدر: تاس