استئناف عمل دور السينما الروسية

سيتم تحديد موعد نهائي لاستئناف عمل دور السينما الروسية بعد استشارات السلطات المحلية.

أعلن ذلك ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية في أعقاب اجتماع عقدته يوم 17 يونيو وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، وقال إن الوزارة تأمل بأن تفتح دور السينما أبوابها مجددا اعتبارا من منتصف يوليو المقبل.

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وشارك في الاجتماع الذي عقد على شكل مؤتمر الفيديو نائب وزير الثقافة، ماكسيم كسينزيف، ومدير مؤسسة السينما الروسية، فياتشيسلاف تلنوف، فضلا عن رؤساء شبكات السينما الروسية الكبرى.

وسبق لوزيرة الثقافة أن عقدت يوم 16 يونيو لقاءات مع صناع السينما.

وقالت ليوبيموفا، إن "المهمة المطروحة أمامنا هي إعادة المشاهدين إلى دور السينما". وأشارت إلى أن منتصف شهر يوليو هو موعد أمثل لافتتاح دور السينما، مع شرط أن تصيغ استراتيجيتها وتتخذ كل التدابير الاحترازية للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك تدابير الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في البهو وقاعات السينما.

المصدر: تاس