مصر.. الفنان شريف منير يتعرض للهجوم مجددا

تعرض الفنان المصري شريف منير، للهجوم مجددا ولكن هذه المرة بسبب ظهوره في عديد من الصور داخل منزله وخلفه العلم المصري.

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وواجه شريف منير سيل من التساؤلات الساخرة عن سر احتفاظه بعلم مصر في منزله، حيث قال له أحد المتابعين: "أنت ليه حاطط علم مصر"، ليرد شريف منير بسخرية عليه قائلا: "عشان أنا خاين لبلدي مصر".

وردد متابع أخر نفس السؤال قائلا : "أنت حاطط ليه علم مصر عندك في البيت هو أي حاجه وخلاص" ليرد شريف قائلا: "كل الخونة بيسألوا نفس السؤال".

وكان الفنان شريف منير قد تعرض لهجوم شرس بعد نشر صورة بناته عبر حسابه على "إنستغرام" وهو الأمر الذي أدى إلى جدل واسع في مصر خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: صدى البلد