 
مباشر

مصر.. الفنان شريف منير يتعرض للهجوم مجددا

الثقافة والفن

مصر.. الفنان شريف منير يتعرض للهجوم مجددا
facebook
شريف منير وبناته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4bu

تعرض الفنان المصري شريف منير، للهجوم مجددا ولكن هذه المرة بسبب ظهوره في عديد من الصور داخل منزله وخلفه العلم المصري.

إقرأ المزيد
شريف منير يحول أزمة التنمر على بناته إلى قضية رأي عام في مصر
شريف منير يحول أزمة التنمر على بناته إلى قضية رأي عام في مصر

وواجه شريف منير سيل من التساؤلات الساخرة عن سر احتفاظه بعلم مصر في منزله، حيث قال له أحد المتابعين: "أنت ليه حاطط علم مصر"، ليرد شريف منير بسخرية عليه قائلا: "عشان أنا خاين لبلدي مصر".

وردد متابع أخر نفس السؤال قائلا : "أنت حاطط ليه علم مصر عندك في البيت هو أي حاجه وخلاص" ليرد شريف قائلا: "كل الخونة بيسألوا نفس السؤال".

وكان الفنان شريف منير قد تعرض لهجوم شرس بعد نشر صورة بناته عبر حسابه على "إنستغرام" وهو الأمر الذي أدى إلى جدل واسع في مصر خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا