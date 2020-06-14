شريف منير يحول أزمة التنمر على بناته إلى قضية رأي عام في مصر

توعد الممثل المصري، شريف منير، المتنمرين على صورة نشرها لابنتيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بملاحقتهم قضائيا، في حادثة تفتح الباب على قضية التنمر عبر الإنترنت في مصر.

ونشر منير، صورة عفوية في وقت سابق لابنتيه عبر "إنستغرام"، لكن الصورة لاقت تعليقات بذيئة وتنمرا من متابعيه، ما أجبره على حذفها بداية، قبل أن يعود لنشرها متوعدا كل متنمر وشاتم بالملاحقة القضائية، مؤكدا أن مصر "دولة قوية ولن تسمح بهدر حق أحد".

وسائل الإعلام المصرية تفاعلت مع الخبر فكتب موقع "اليوم السابع" أن "قضية بنات شريف منير والتنمر ضدهن ليس قضية شخصية للفنان، وإنما قضية عامة تخص الكثير منا نحن الآباء والأمهات، المسؤولين عن تربية الأجيال".

وأضاف الموقع أن "شريف منير قرر بشجاعة أن يتصدى لهذه الثقافة الظالمة، وأن ينتصر لبناته وبناتنا، وأن يبدأ معركة نتجنبها جميعا، ربما لأننا لا نعرف ماذا نفعل ومن أين نبدأ، وقد فتح لنا الفنان الكبير الباب وبدأ هو المعركة، وما علينا إلا الاصطفاف وراءه، فإذا تمت هزيمة الفنان وبناته كانت هزيمة لنا ولبناتنا، وإذا انتصر، كان النصر لبناتنا أيضا".

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين المصريين أعلنوا دعمهم ووقوفهم إلى جانب شريف منير في قراره بمقاضاة كل من تطاول وتنمر على ابنتيه، ومن بين هؤلاء الفنانين: "ليلى علوي، درة، كريم محمود عبدالعزيز، نسرين أمين، هنا الزاهد، داليا البحيري، كارمن سليمان، كندة علوش" وغيرهم.

المصدر: RT