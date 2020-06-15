عدد عشاق الفن التشكيلي الروسي يتضاعف

أشارت مدير عام متحف "تريتياكوف" للفنون التشكيلية الروسية، زلفيرا تريغولوفا، إلى أن عدد المشتركين في مواقع وبوابات المتحف الإلكترونية ازداد أضعافا مضاعفة.

وذلك منذ إغلاق المتحف بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

أما المشروع المسمى بـ "تاريخ رائعة فنية واحدة" فجنى خلال 3 أشهر 3.6 مليون مشاهدة.

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وقالت تريغيلوفا، "إن المبنى الرئيس للمتحف سيستأنف عمله في 3 يوليو المقبل. أما المبنى الجديد للمتحف فيفتح أبوابه في 16 يونيو الجاري، إلا أن مشاريعنا الإلكترونية على قناة "يوتيوب" شهدت في الفترة ما بين 16 مارس الماضي و9 يونيو الجاري زيادة عدد المشتركين فيها بمقدار أضعاف .

ومضت قائلة" إن الموسم الأول لمشروعنا بعنوان " "تاريخ رائعة فنية واحدة" جنى على "يوتيوب" و"فيسبوك" و"VK " و"إنستغرام" 074 3609 مشاهدة. أما عدد مشاهدات قناة "لوروس" التنويرية فازداد منذ منتصف مارس الماضي إلى حد الآن بمقدار 6 أضعاف".

وفسرت، تريغولوفا هذا الأمر بأن عشاق الفن التشكيلي الروسي أضيف إليهم وقت الحجر الصحي من راحوا يهتمون بالفن التشيلي لعزلهم عن أشغالهم الأخرى. وأعربت مديرعام المتحف عن أملها بأن يزداد عدد الضيوف أكثر بعد استئناف عمله في منتصف يونيو الجاري.

وقالت إن إدارة المتحف استفادت من فترة إغلاقه لتجري أعمال الترميم في بعض قاعاته التي كان من المستحيل إجراؤها في وقت سابق لكثرة الزوار.

المصدر: تاس