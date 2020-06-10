متحف "تريتياكوف" يفتح أبوابه من جديد

أفادت مدير عام متحف "تريتياكوف" للفنون التشكيلية الروسية، زلفيرا تريغولوفا، بأن المبنى الرئيس للمتحف في زقاق لافروشكينسكي سيفتح أبوابه في 16 يونيو الجاري.

وذلك بعد إغلاقه في منتصف مارس الماضي للقيود التي فرضتها حكومة موسكو على عمل المؤسسات الثقافية.

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أما المبنى الجديد للمتحف فيفتتح، حسب تريغولوفا، في 1 يوليو المقبل.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد صرح الاثنين 8 يونيو بأن متاحف ومعارض موسكو يمكن أن تفتح أبوابها بشرط ارتيادها بناء على تقديم تذاكر إلكترونية.

وكان المكتب الصحفي في متحف "تريتياكوف" قد أعلن في وقت سابق أن إدارة المتحف تأمل بافتتاح المتحف في 16 يونيو الجاري، لكنها لا تزال تنتظر توصيات واردة من وزارة الثقافة الروسية.

وقالت، تريغولوفا، في حديث أدلت به لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية :" آمل بأن يسمح لنا ما اشتريناه من المعقمات بضمان الوقاية الصحية بافتتاح المبنى القديم للمتحف في 16 يونيو". وأضافت أن إدارة المتحف ستقوم بتوزيع المسارات كيلا تتقاطع تيارات ضيوف المتحف. وقد تم تحديد عدد الضيوف الذين يمكن أن يقيموا في قاعة واحدة. واستبعد تماما الارتياد الجماعي للمتحف.

وقالت إن بيع التذاكر الإلكترونية سيتحقق حسب جولات تستغرق كل جولة 15 دقيقة. أما عائلة واحدة فيمكن أن ترتاد المتحف دفعة واحدة.

وأضافت أنه يمكن الآن شراء تذاكر إلكترونية لزيارة المعرض بعنوان "ليس إلى الأبد". وكان يفترض أن يفتتح هذا المشروع في أبريل الماضي، لكن تم تعليقه.

وقالت إن المتحف قام بتمديد فترة عمل المعرض بعنوان "الحكاية في الفن التشكيلي الروسي". ويتم حاليا إعداد معرض روسي ألماني مشترك بعنوان " أحلام عن الحرية" عن مذهب الرومانسية في الفن التشكيلي الروسي والألماني.

المصدر: تاس