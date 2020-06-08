موسكو تخرج من العزل

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم، إلغاء نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح في العاصمة بدءا من التاسع من يونيو الجاري، وذلك بعد أسابيع من العزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وقال سوبيانين في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "فعليا، موسكو تعود إلى إيقاع الحياة المعتادة، سيتم رفع القيود الرئيسية في يونيو، لكن مع مراعاة السلامة الوبائية والتدابير الصحية".

وأضاف، أنه اعتبارا من 9 يونيو الجاري سيتمكن سكان موسكو، بمن في ذلك المتقاعدون وأصحاب الأمراض المزمنة، الخروج من منازلهم بحرية.

وأشار إلى أنه اعتبارا من غد الثلاثاء سيلغى نظام التصاريح ونظام العزل الذاتي، الذي كان مفروضا للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لعمدة موسكو فإن العاصمة الروسية ستخرج من إجراءات العزل والحجر الصحي على 3 مراحل، الأولى في 9 يونيو الجاري، حيث يمكن لأنشطة مثل صالونات التجميل والحلاقة ومحلات التصوير وشركات تأجير السيارات استئناف عملهم.

أما في المرحلة الثانية، التي تبدأ في 16 يونيو الجاري، فستفتح عيادات الأسنان والمكتبات والمكاتب العقارية والمتاحف وقاعات العرض وحدائق الحيوانات.

كما ستستأنف أنشطة مثل مراكز اللياقة البدنية، وأحواض السباحة، والرحلات الترفيهية في نهر موسكو، ورياض الأطفال عملها في 23 يونيو الجاري.

فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي فسيستأنف عملها على مرحلتين: الأولى في 16 يونيو الجاري، حيث ستفتح الشرفات الصيفية، على أن يسمح باستقبال الزوار في القاعات الرئيسية بعد أسبوع (24 يونيو الجاري).

في الوقت نفسه، حذر عمدة موسكو من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، حيث دعا الجميع إلى الامتثال لنظام "الحفاظ على الذات واحترام الآخرين"، كما أنه يتوجب على الشركات الامتثال لمتطلبات الخدمات الصحية.

وكانت موسكو مثل غيرها في روسيا والعالم قد فرضت قيودا صارمة لمكافحة انتشار الفيروس.

المصدر: وكالات