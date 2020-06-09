فيلم خيالي روسي يعرض على موقع صيني يزوره 500 مليون مشاهد

يعرض فيلم "أفانبوست" (المركز المتقدم) للمخرج الروسي، يغور بارانوف، على موقع iQIYI الصيني الذي يمكن مقارنته بموقع Netflix الأمريكي والذي يزوره كل أسبوع 500 مليون مشاهد.

ويشترك في الموقع المذكور نحو 50 مليون شخص يدفعون الاشتراك الشهري. وتعد شركة "بايدو" الصينية جهة مؤسسة للموقع الإلكتروني.

أفادت بذلك شركة "سنترال بارتنر شيب" على هامش منتدى أونلاين لسوق الأفلام الدولية. وقال ناطق باسم "سنترال بارتنر شيب" إن شركته قد اقتنت الحقوق بترويج فيلم "المركز المتقدم" الخيالي.

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يذكر أن فيلم "المركز المتقدم" الخيالي المثير من إخراج يغور بارانوف، يروي قصة المستقبل غير البعيد حين انقطع الاتصال بين غرب روسيا وبقية أنحاء كوكب الأرض نتيجة وقوع حادثة فضائية. ولم يبق على قيد الحياة إلا سكان غرب روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

ويحاول الصحفيون والعسكريون إدراك ما حدث بالأرض وينخرطون في المعركة واسعة النطاق من أجل إنقاذ البشرية.

وعرض الفيلم الروسي لأول مرة في نوفمبر عام 2019 ووضع الموسيقى للفيلم مغني فرقة Linkin Park ، مايك شينودا.

وأعلن ناطق باسم شركة "سنترال بارتنر شيب" أن الشركة قد باعت حقوق عرض الفيلم لـ90 بلدا، بما فيها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل وتركيا وغيرها.

المصدر: تاس