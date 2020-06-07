مصر.. الفنانة المتهمة بنشر كورونا بين عدد من الفنانين والمشاهير تخرج عن صمتها

خرجت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن صمتها بعد اتهامها بالمسؤولية عن إصابة عدد من الفنانين والمشاهير في مصر بفيروس كورونا خلال حفل أقامته في الجونة.

ونفت الفنانة أن تكون هي أو زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة مصابين بالفيروس.

وقالت ريهام عبر حسابها الشخصي على تطبيق "انستغرام": "أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد".

وأضافت: أنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله، من فضلكم كفاية إشاعات".

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المصدر: المصريون