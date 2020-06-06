فنان روسي مشهور يعلن مشاركته في تحويل رواية "الأرواح الميتة" للسينما

كتب المخرج السينمائي الروسي، غريروري كونسناتينوبواسكي، سيناريو مثيرا لتحويل رواية نيقولاي غوغول " الأرواح الميتة" إلى فيلم سينمائي.

صرح بذلك الممثل الروسي المعروف، يفغيني تسيغانوف الذي قام بأداء دور، تشيشيكوف في الفيلم. وأضاف أن الفيلم الجديد يتضمن سخرية من واقعنا الراهن.

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وكان، غريروري كونسنايبنوبواسكي، قد أعلن على هامش مهرجان "كينوتافر" أنه بدأ في تصوير فيلم جديد مستوحى من الرواية المشهورة للكاتب الروسي نيقولاي غوغول ( 1809 - 1852). وقال إن الفيلم عن تشيتشيكوف المعاصر يضم 4 حلقات.

وشارك في تصوير الفيلم إلى جانب تسيغانوف، ألكسندر ريباك، دميتري ديوجيف وغيرهم من الفنانين المعروفين.

من جهة أخرى فإن، تسيغانوف أعلن كذلك عن انتهاء عمله في مشروع سينمائي آخر وهو المسرحية السينمائية من إخراج المسرحي المعروف، إيفان فيرابايف، بعنوان UFO عن التواصل مع حضارة خارج كوكب الأرض. وسيتم عرض الفيلم على إحدى البوابات الإلكترونية المسرحية.

المصدر: تاس