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كورونا ينهي حياة واجد خان أشهر ملحن للأغاني في بوليوود عن عمر 42 عاما

الثقافة والفن

كورونا ينهي حياة واجد خان أشهر ملحن للأغاني في بوليوود عن عمر 42 عاما
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الملحن الغنائي الشهير في بوليوود، واجد خان
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توفي الملحن الغنائي الشهير في بوليوود، واجد خان، عن عمر يناهز 42 عاما، يوم الاثنين 1 يونيو، بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى مميتة في الكلى.

ودخل خان المستشفى في مومباي، يوم الأحد، بعد تدهور حالته، حيث كان يعاني من مشكلة في الكليتين، وأكد شقيقه ساجد لوكالة الأنباء" برس ترست أوف إنديا" أن الموسيقي الراحل توفي بسبب سكتة قلبية، وأشار إلى أنه ثبتت إصابته بـ "كوفيد-19"، ما أدى إلى مضاعفات سببت مشكلات في الكلى، وتدهور صحته، وفقا للأنباء التي تم تداولها بشأن حالته الحرجة في الأيام السابقة لوفاته.

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ونعى مشاهير بوليوود الموسيقي الراحل ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي غرد عبر حسابه على "تويتر": "سأحبك، وأحترمك، وأتذكرك، وأشتاق إليك دائما كشخص وكموهبة".

كتب المغني سونو نيغام في منشور على "إنستغرام": "أخي واجد قد تركنا ".

وأكد زميله في مجال الموسيقى سليم ميرشانت وفاته قائلا: "كانت لديه مشاكل متعددة. كان لديه مشكلة في الكلى وخضع لعملية زرع منذ فترة. لكن في الآونة الأخيرة علم بعدوى الكلى ... ظل على جهاز التنفس الصناعي للأيام الأربعة الماضية، بعد أن بدأ وضعه في التدهور".

وأضافت الممثلة والمغنية الهندية بارينيتي تشوبرا: "واجد كنت ألطف، ألطف، ألطف رجل! دائم الإبتسامة".

وقال الممثل الشهير أميتاب باتشان إنه "صدم لرحيل واجد خان"، وأشاد بموهبته، كما نشرت بريانكا شوبرا تغريدة قالت فيها: "الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد... رحلت مبكرا".

المصدر: ذي صن

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