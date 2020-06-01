إقامة مهرجان "غابة الكرز" المسرحي في موسكو

أقيم يوم 31 مايو الماضي مهرجان "غابة الكرز" اليوبيلي الـ20 للفنون في موسكو على خلفية القيود التي فرضتها حكومة موسكو على إقامة الفعاليات الثقافية في العاصمة الروسية.

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ولذلك اضطر منظمو المهرجان تغيير إطاره لتبث القناة التلفزيونية الروسية الأولى على الهواء في 31 مايو من متحف "بوشكين" للفنون الجميلة حفل أونلاين الكبير الذي شارك فيه نجوم المسرح والأوبرا والسينما وغيرها من الفنون الروسية.

وقال ناطق باسم المكتب الصحفي للمهرجان في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن بساتين الكرز تزدهر كل ربيع ، لذلك لا يمكن إلغاء مهرجان "غابة "الكرز" الفني اليوبيلي في متحف بوشكين الذي يحتفل يوم 31 مايو بذكرى مرور 108 أعوام على تأسيسه.

Sputnik Grigory Sisoev

وشارك في حفل أونلاين الكبير الموسيقيون، يوري باشميت، إيغور بوتمن، إلدار أبدورازاكوف، فاليري سيوتكين وفنانو المسرح يفغيني ميرونوف، مارينا نيولوفا وغيرهم من النجوم. وتولى تقديم الحفل مستشار الرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي، ميخائيل شفيدكوي.

وجرت العادة منذ عام 2003 أن يغرس المشاركون في المهرجان في متنزه متحف "بوشكين" في موسكو أشجار الكرز التي تحولت لاحقا إلى غابة حقيقية بعد أن غرست المديرة السابقة للمتحف، إرينا أنتونوفا عام 2003 أول شجرة كرز.

المصدر: تاس