تأجيل موعد إقامة مهرجان موسكو السينمائي الدولي إلى مطلع أكتوبر المقبل

أفاد المكتب الصحفي لمهرجان موسكو السينمائي 15 أبريل بتأجيل موعد إقامة المهرجان الدولي الـ42 من أبريل الجاري إلى مطلع أكتوبر المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في روسيا والعالم.

إقرأ المزيد

وكان يخطط سابقا لإقامة المهرجان في الفترة ما بين 22 و29 أبريل الجاري. بينما أعلن المكتب الصحفي أن المهرجان سيقام في 1 – 8 أكتوبر المقبل وذلك حسبما أقره الاتحاد الدولي لمنتجي السينما الذي تولى تسيير الأمور الخاصة بالدعاية والاعتماد في مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

وأعلن المكتب الصحفي للمهرجان كذلك أن الطلبات بالمشاركة فيه سيتم إقرارها قبل 15 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مهرجان موسكو السينمائي يعتبر من أهم المهرجانات السينمائية العالمية. ويعود تاريخه إلى عام 1935 حين أقيم المهرجان السينمائي الأول، ثم استأنف أعماله عام 1959 وبدأ يقام مرة كل عامين. واتخذ عام 2000 قرار بإقامة مهرجان موسكو السينمائي كل عام.

يذكر أن منظمي مهرجان "كان" السينمائي أعلنوا مؤخرا عن إلغاء فعالياته التي كان يفترض إقامتها في يونيو المقبل.

المصدر: تاس