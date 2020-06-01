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رحيل ممثلة ومغنية سورية بعد صراع مع المرض

الثقافة والفن

رحيل ممثلة ومغنية سورية بعد صراع مع المرض
هيام طعمة
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توفيت الفنانة السورية هيام طعمة، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان فى أحد مستشفيات هولندا.

وهيام طعمة من مواليد 18 أغسطس 1961 في حلب، تخرجت من دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

وهي ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو التلفزيون.

اشتركت مع دريد لحام في مسرحية "كاسك يا وطن" واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها "غريب في الميناء"، و"هي والعملاق"، و"تمت أقواله"، و"انتبهوا أيها الأزواج"، و"عائلة مشاغبة جدا".

رحيل ممثلة ومغنية سورية بعد صراع مع المرض

المصدر: وكالات

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