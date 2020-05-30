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غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (صور وفيديو)

الثقافة والفن

غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (صور وفيديو)
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شيع جثمان الفنان المصري الراحل، حسن حسني، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم، ظهر اليوم السبت.

ولم يحضر الجنازة من الفنانين إلا الفنانان سعد الصغير ومنير مكرم، عضوا نقابة المهن التمثيلية، فيما غاب أغلب الفنانين، وذلك كإجراء احترازي من فيروس كورونا الذي انتشر في الآونة الأخيرة في مصر.

وتم دفن حسن حسني وسط حضور عدد قليل من أفراد الأسرة والأقارب فقط، وذلك بعد وفاته فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (صور وفيديو)
غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (صور وفيديو)

المصدر: RT

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