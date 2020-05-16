منظمو "Eurovision": المنافسة ستقام عام 2021 في روتردام

أعلن اتحاد البث الأوروبي أن منافسة "Eurovision" للأغاني ستقام في العام 2021 في مدينة روتردام الهولندية.

وذكر اتحاد البث الأوروبي، في مقطع فيديو عرضه خلال فعالية "Europe Shine a Light"، اليوم السبت، أنه اتخذ قرارا مع منظمي المنافسة في هولندا لإقامة "Eurovision" في روتردام في العام المقبل.

وقال: "على رغم من كل الصعوبات، إننا سنروي قصتنا للانفتاح أمام العالم ومن أجل إظهار الاحترام والحب، إننا سنتجاوز كل شيء سويا".

وتم إلغاء الدورة الـ65 لمنافسة "Eurovision" للأغاني، والتي كان من المخطط لإجرائها في روتردام من 12 إلى 16 مايو 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات