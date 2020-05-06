أول ظهور لابن الممثل هشام سليم وتحديات مرحلة "العبور الجنسي"

ظهر نور سليم، ابن الممثل المصري هشام سليم، لأول مرة يتحدث فيها علنا عن المراحل التي خاضها في العبور الجنسي (من أنثى إلى ذكر) ومعاناته والتحديدات التي تعرض لها.

إقرأ المزيد

وقال نور في مقابلة خاصة عبر برنامج "جعفر توك"، المُذاع عبر قناة "دويتش فيله" الألمانية الناطقة بالعربية، إلى جانب والده الممثل المصري هشام سليم، إنه في أوقات كثيرة كان يفكر بالانتحار، وإنه لم يكن يشعر بأنه إنسان طبيعي أو يعيش حياة طبيعية، واصفا تلك المرحلة بالصعبة، كما ثمن نور وقوف عائلته إلى جانبه طوال هذه الفترة التي يمر بها.

من جهته، عبّر والده الممثل هشام سليم عن "تقبله لابنه كما يريد أن يكون، دون أي أحكام مسبقة"، ولفت إلى أن أسرته تعامل ابنته نورا باعتبارها ذكرا في الوقت الحالي، ويدعمونها لمواصلة حياتها كشاب، منوها بأن المشكلة التي يمكن أن تواجه ابنه حاليا بعد التحول الجنسي هي تغيير هويته في بطاقة الرقم القومي.

وكان الممثل هشام سليم قد صرح مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية بأن "ابنته نورا تحولت لنور"، وتحدث عن حقيقة هذا الموضوع الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والقبول والدعم.

المصدر: DW