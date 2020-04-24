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كورونا يفكك فرقة بوب مشهورة

الثقافة والفن

كورونا يفكك فرقة بوب مشهورة
Girls' Alert
فرقة Girls' Alert
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أفادت صحيفةMirror بعددها الصادر يوم الجمعة 24 أبريل بأن وباء فيروس كورونا تسبب في حل فرقة Girls' Alert الكورية الجنوبية المشهورة .

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ويشير منتجون من Roots Entertainment، الذين أسسوا الفرقة المذكورة، في بيانهم، إلى أن أعضاء الفرقة المنحلة يمكنهم متابعة نشاطهم الفني على انفراد، ولكنهم لن يتمنكوا من المشاركة في فعاليات ونشاطات فرقة Girls' Alert.


ويذكر أن فرقة  Girls' Alert الكورية الجنوبية، كانت تتألف من خمس فتيات وبدأت مشوارها الفني عام 2017 مع Dreamgirls. وفي فبراير 2020 أدرجت في قائمة افضل 50 فرقة بوب في العالم.


وقد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة أن فرقة The Rolling Stones ولأول مرة منذ ثماني سنوات، ألفت أغنية كرستها لمكافحة وباء فيروس كورونا.

المصدر: لينتا. رو

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