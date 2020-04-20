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مصر.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة اجتماعه مع عادل إمام في عمل فني واحد

الثقافة والفن

مصر.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة اجتماعه مع عادل إمام في عمل فني واحد
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محمد رمضان وعادل إمام
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قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وإن له مكانة لديه، ولكن اجتماعهما في عمل فني واحد أمر صعب.

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وأشار رمضان إلى أن هناك صعوبة في أن يجتمعان بعمل واحد قائلا: "طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفع له ويدفع لي الأجر.. ممكن بعد كدة مش هيلاقي يعيش".

وأكد أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد ضيف شرف قائلا: "بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش أنه يبقى في تاريخي وقفت مشهد حتى واحد قدام عادل إمام".

وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل له قال: "لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير".

المصدر: الجمهورية

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