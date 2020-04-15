بلاغ رسمي ضد محمد رمضان لعدم ارتدائه كمامة وقفازا خلال احتفاله بانتهاء تصوير "البرنس"

تقدم المحامي المصري سمير صبري، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية احتفاله بانتهاء تصوير مسلسله الجديد "البرنس".

وقال المحامي إن الفنان محمد رمضان ظهر في مقطع فيديو مع فريق عمل المسلسل واقفا على مسافات متقاربة دون ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في نص البلاغ المقدم من سمير صبري للنائب العام: "في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس".

وأضاف "خرج علينا المبلغ ضده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل".

وأفاد المحامي المصري بأن رمضان تجاهل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد آمنة بين الأشخاص، هذا بالإضافة إلى عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية.

وأكد أن ذلك يعد تقليلا من أهمية الإجراءات المبذولة من قبل مصر لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب باتخاذ اللازم قانونا حيال الفنان المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية