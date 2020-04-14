فيلم روسي يفوز بجائزة رئيسية في مهرجان أونلاين للأفلام عن الفضاء

فاز فيلم "ساليوت – 7" للمخرج الروسي ،كليم شيبينكو، بجائزة رئيسية في مهرجان أونلاين الدولي للأفلام عن الفضاء الذي أقيم من 9 – 12 أبريل الجاري بمدينة كالوغا الروسية .

وأقيم المهرجان من 9 – 12 أبريل الجاري بمدينة كالوغا الروسية باعتبارها موطنا لمنظر الفضاء الروسي البارز قسطنطين سيالكوفسكي.

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وعرضت كل أفلام المهرجان على موقع more.tv. الإلكتروني التابع لمؤسسة السينما الروسية.

ونال فيلم "ساليوت – 7" من إخراج، كليم شيبينكو، جائزة كبرى للمهرجان والذي يروي قصة أصعب رحلة فضائية في العالم وإنعاش محطة "ساليوت – 7" الفضائية السوفيتية في ثمانينيات القرن الماضي. ومنح الفيلم كذلك جائزة أفضل الانجازات التقنية والظواهر الخاصة.

أما جائزة "أفضل إنتاج سينمائي" فمنحت للمنتج والمخرج السينمائي الروسي البارز، تيمور بكمامبيتوف، لقاء إنتاجه لفيلم "وقت الأوائل"عن خروج رائد الفضاء السوفيتي، أليكسي ليونوف، عام 1965 إلى الفضاء المكشوف.

شاركت في مهرجان الأفلام عن الفضاء كل من الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا.

يذكر أن محطة "ساليوت – 7" الفضائية السوفيتية تعطلت عام 1985 عن العمل وصارت تهدد البشرية بسقوط غير متحكم فيه على الأرض. واتخذ مركز إدارة الرحلات الفضائية قرارا بإرسال رائدي الفضاء السوفيتيين فلاديمير فدوفيتشينكوف وبافل ديريفياكو، إلى المحطة ليحاولا إنقاذها. وبالفعل تمكنا من إصلاح المحطة وتشغيل أجهزتها مجددا.

المصدر: تاس