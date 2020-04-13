كورونا يطال "البوكر العربية"

تسببت الظروف التي يشهدها العالم اليوم، وخضوع الملايين في المنطقة العربية وحول العالم للحجر الصحي، في لجوء إدارة جائزة "البوكر العربية" إلى موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" لإعلان الجائزة.

وفي تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، قالت منسقة الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة إعلاميا باسم "البوكر"، فلور مونتامارو، إن إعلان الجائزة سوف يتم بثه على موقع "فيسبوك" عبر خدمة "لايف" أو عبر القناة الخاصة بالجائزة على موقع "يوتيوب"، بتقاليد تشبه المتبعة سنويا في أبوظبي.

وأعلنت إدارة الجائزة أن الإعلان عن اسم الكاتب الفائز بالدورة الـ 13 للجائزة سوف يتم في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش من يوم غد الثلاثاء.

وأضافت مونتامارو أن رئيس لجنة التحكيم، الدكتور محسن الموسوي، "سيعلن اسم الفائز وحيثيات فوزه، وحتى تلك اللحظة لن يكون أحد على علم باسم الفائز الذي سيتلقى الخبر لحظة إعلانه".

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وقد أعدت لجنة التحكيم، وفقا لمونتامارو، ترتيبات خاصة من بين كتاب القائمة القصيرة، حيث لا يعرف الكتاب الستة هوية الفائز/الفائزة، وسيكتشفونها مثل بقية المستخدمين عبر الإنترنت، لكن الإدارة "طلبت من كل الكتاب تحضير تصريح يعبرون فيه عن شعورهم بعد الفوز".

وتابعت: "أيا كان الفائز عليهم تصور هذا الشعور، والتعبير عما يعني لهم الفوز بالجائزة، ليقرأ رئيس اللجنة هذا التصريح في نهاية خطابه".

وأشارت منسقة الجائزة إلى أنه بعد الإعلان عن الجائزة سوف تتصل الإدارة بالفائز، وتجري معه حوارا، يبث على قناة الجائزة عبر "يوتيوب"، مضيفة: "لا نعرف في أي ساعة بالضبط سيتم ذلك، لأن الأمر يعتمد على سرعة الاتصال، ونجاح المحاولة من خلال "سكايب"، وعدم وجود مشكلات تقنية. ربما ساعة بعد الإعلان، أو أكثر".

وتضم القائمة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة هذا العام 6 روايات، اختيرت من بين 16 رواية كانت بالقائمة الطويلة، صادرة جميعا باللغة العربية بين يونيو 2018 و يوليو 2019.

والمرشحون هم:

سعيد خطيبي (الجزائر) عن رواية "حطب سراييفو"

جبور الدويهي (لبنان) عن رواية "ملك الهند"

خليل الرز (سوريا) عن رواية "الحي الروسي"

يوسف زيدان (مصر) عن رواية "فردقان"

عبد الوهاب عيساوي (الجزائر) عن رواية "الديوان الإسبرطي"

عالية ممدوح (العراق) عن رواية "التانكي"

ويتنافس هؤلاء الكتاب على الفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 50 ألف دولار أمريكي، فيما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

تضم لجنة التحكيم 5 أعضاء هم:

الصحفي/ بيار أبي صعب (لبنان)

الإعلامية/ ريم ماجد (مصر)

الروائي/ أمين الزاوي (الجزائر)

المستعربة/ فيكتوريا زاريتوفسكايا (روسيا)

ورئيس اللجنة الناقد/ الدكتور محسن الموسوي (العراق)

وبالإمكان متابعة الإعلان عن اسم الفائز غدا من خلال هذا الرابط.

المصدر: العين الإخبارية